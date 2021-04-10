تعرف على أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري





أسعار السيارات الجديدة .. يسعى الكثيرون إلى العمل بجد من اجل الحصول على سيارة مناسبة، والتي تختلف باختلاف إمكانات كل شخص.





أسعار السيارات الجديدة





ويفضل البعض اقتناء السيارات الجديدة عن الخرى المستعملة، التي تتطلب العديد من الجهد والمال من اجل تلافي أعطالها، لأن غالبيتها يكون بحكم المتهالك.





ارتفاع أسعار السيارات الجديدة





وارتفعت أسعار السيارات الجديدة في الآونة الأخيرة ومع دخول شهر أبريل 2021 بالتحديد، ولاسيما في السوق المحلي، بسبب زيادة الإقبال على الشراء.





أسعار السيارات الجديدة الأكثر مبيعا





وتضمنت أسعار السيارات الجديدة المرتفعة العديد من الطرازات سواء محلية الصنع أو المصنعة في الخارج وتم استيرادها، أو الأخرى التي تم تجميعها في مصر.





ونرصد في التقرير التالي عبر بوابة الفجر الإلكترونية أسعار السيارات الجديدة والفئات الاعتمادية التي تلقى رواجا كبيرا في السوق المحلي.





أولا: شيفرولية أوبترا





تعتبر السيارة شيفرولية أوبترا من أكثر السيارات التي تلقى رواجا كبيرا في السوق المصري وشهت ارتفاع في أسعارها، وتراوحت أسعارها بين الـ199.5 جنيه، والـ222 باختلاف فئاتها.













ثانياً: ميتسوبيشي إكسباندر 2021





وصل سعر ميتسوبيشي إكسباندر 2021 إلى نصف مليون جنيه، وتبدأ أسعار الفئة الأولى بها من 310 ألف جنيه بدلاً من 305 ألف.













ثالثاً: شيري أريزو 5





تمتلك شيري أريزو 5 سوقا كبيرا في مصر وارتفع سعرها نتيجة الإقبال المتزايد عليها، ويبدأ سعرها من 174.900 ألف وتصل إلى الـ209 آلا جنيه مصري.









رابعاً: شيري تيجو 7





نالت شيري تيجو في الآونة الأخيرة نصيبا كبيرا من ثقة السوق المحلي، وتراوحت أسعار تيجو 7 موديل 2021 من 281 ألف وتصل إلى 306 آلاف.













خامساً: أسعار نيسان صني





تبدأ أسعار أول فئة من نيسان صني من 184.900 ألف جنيه بزيادة في سعرها أرعة آلاف جنيه، كما تباع ثاني فئة بـ202 ألف جنيه، وتصل أسعارها إلى 226 ألف.











