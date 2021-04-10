وزير التعليم العالي: الطالب بالجامعة التكنولوجية يقضي 70% من وقته في التدريب (فيديو)

عقب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، على وضع حجر الأساس للجامعة التكنولوجية في بهبيت الحجارة بمحافظة الغربية، موضحا أن الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية يتم تدريبهم أثناء الدراسة في المصانع.

وأشار "عبدالغفار"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن 70% من وقت الطالب بالجامعة يقضيه في التدريب، فضلا على أن فرص العمل متاحة للطلاب أثناء دراستهم، حيث أنها منظومة تعليمية مرتبطة بسوق العمل.

ولفت إلى أن الجامعة التكنولوجية بالغربية لن تخدم المحافظة فقط، بل ستخدم عدة مناطق، معلقا: "12 مليون نسمة حول المنطقة المقامة بها الجامعة".

