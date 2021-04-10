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عاجل.. الونش يقضي على أحلام تونجيت في العودة أمام الزمالك (فيديو)

السبت 10/أبريل/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
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شهدت الدقيقة الحادية والأربعين من مواجهة الزمالك ونظيره تونجيت السنغالي الهدف الرابع للفارس الأبيض في المواجهة التي تقام على ملعب القاهرة الدولي.

وجاء هدف الزمالك الرابع عن طريق لاعبه محمود حمدي الونش في الدقيقة 41 ليسجل هدفه الثاني في اللقاء.

وجاءت ثلاثية الزمالك الأولى عن طريق حمدي الونش "هدف" ومروان حمدي "ثنائية".

ويلتقي الزمالك حاليا أمام تونجيت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي يبحث من خلالها الأبيض عن التأهل.


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