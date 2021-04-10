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هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي

السبت 10/أبريل/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة اللاعبين المتواجدة بالمعسكر المغلق في محافظة السويس، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي غدا بالدوري.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الإنتاج الحربي في الخامسة مساء غد الاحد، على ملعب استاد السويس، بالجولة الثامنة. عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد في المعسكر 20 لاعبا وهم:
حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - عبد الله محمود - خالد صبحي - وليد عبد المنعم.

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد توني - ضياء قنديل - صالح جمعة - محمد ابراهيم - رجب عمران - محمود نبيل.

خط الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين - وينفول كوبينا- شريف دابو.

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