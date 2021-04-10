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تدشين كنيسة بأبو المطامير ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي لـ"البحيرة"

السبت 10/أبريل/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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صلى صباح اليوم السبت، نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بعزبة السبعاوي، مركز أبو المطامير، بمشاركة أصحاب النيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي.


دُشِّن المذبح الرئيس باسم السيدة العذراء والشهيد مار مينا، والمذبح البحري باسم الشهيدة دميانة والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي باسم الشهداء الثلاثة مار جرجس الروماني والسكندري والمزاحم، كما دشنت كنيسة بالطابق العلوي باسم الآباء السواح والشهيد أنبا ونس، ومذبح آخر باسم الآباء الرسل والشهيد سيدهم بشاي، كما تم تدشين معمودية الكنيسة باسم القديس يوحنا المعمدان.

كان نيافة الأنبا باخوميوس قد دشن كنيسة باسم الشهيد مار جرجس بقرية حارس في ذات المركز، يوم السبت الماضي، وتتزامن هذه التدشينات مع احتفالات إيبارشية البحيرة بعام اليوبيل الذهبي لسيامة مطرانها وتأسيسها إيبارشيةً مستقلة.

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