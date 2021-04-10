إبراهيم عسكر يكشف تفاصيل مبادرة "قرية بلا إدمان" (فيديو)

كشف إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان والمشرف على المبادرة، التفاصيل المتعلقة بمبادرة "قرية بلا إدمان" والتي استهدفت حتى الآن 25 قرية في عدد من المحافظات من بينها قنا والمنوفية وسوهاج باعتبارها من أكثر المحافظات تعاطيًا للمواد المخدرة.



وقال "عسكر" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن هذه المبادرة تحت رعاية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة التضامن الذي يبحث عن أساليب جديدة لتوعية الشباب والأطفال من مخاطر الإدمان ويقوم بتقديم العلاج بالمجان.



وأشار إلى أن هذه المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر وتم من خلالها تجنيد بعض الكوادر الشبابية من أبناء القرى نفسها للمشاركة في توعية أهاليهم بمخاطر المواد المخدرة، موضحًا أن المبادرة استهدفت أكثر من 39 ألف مواطن من داخل هذه القرى.



