الزمالك يتأهل حتي الآن.. الترجي يضرب شباك المولودية بالهدف الأول (فيديو)

سجل بن خلفية نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي الهدف الأول لفريقه أمام فريق مولودية الجزائر الجزائري في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





جاء الهدف في الدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول.





وفي المباراة الأخري في المجموعة يتقدم الزمالك على تونجيث السنغالي بأربعة أهداف نظيفة سجلهم الونش وملروان حمدي بهدفين لكل منهما.



