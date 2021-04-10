الزمالك يتأهل حتي الآن.. الترجي يضرب شباك المولودية بالهدف الأول (فيديو)

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الزمالك يتأهل حتي الآن.. الترجي يضرب شباك المولودية بالهدف الأول (فيديو)
السبت 10/أبريل/2021 - 06:49 م
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سجل بن خلفية نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي الهدف الأول لفريقه أمام فريق مولودية الجزائر الجزائري في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
جاء الهدف في الدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول.
وفي المباراة الأخري في المجموعة يتقدم الزمالك على تونجيث السنغالي بأربعة أهداف نظيفة سجلهم الونش وملروان حمدي بهدفين لكل منهما.
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