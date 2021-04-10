تصريحات أروابارينا قبل مواجهة الرجاء المغربي

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مباراة الرجاء المغربي ستكون غاية في الصعوبة خاصة وأن الفريقين يلعبان على صدارة المجموعة وكل منهما يعمل على تأكيد التأهل المبكر للدور ربع النهائي، مشددا على أن الفريق المنافس قوي ونجح في الفوز بلقاء الجولة الثالثة، والمباراة ستحدد شكل المجموعة وموقف المتأهلين، وهو فريق صاحب تاريخ.





شدد على أن لديه ثقة كبيرة في لاعبيه وقدرتهم على الفوز وحصد الثلاث نقاط واللاعبون تعاهدوا على تعويض الخسارة الماضية والفوز على بطل المغرب والوصول للنقطة التاسعة في جدول الترتيب، مشيرا إلى أنه لا يهتم مطلقا بالسوشيال ميديا وتوجهاتها بشأن اللاعبين والاختيارات ويختار الأفضل من وجهة نظره، وشريف إكرامي حارس رائع للغاية وقائد داخل الملعب، وأي لاعب يخطئ في كرة القدم، ولا مشكلة مطلقا في الخطأ الذي حدث في المباراة الأخيرة أمام الرجاء وهو عموما يقدم مستويات رائعة في الفترة الماضية، وكذلك أحمد الشناوي حارس رائع وبإمكانه اللعب في أي وقت، وإكرامي يعلم جيدا الخطأ وسيتعامل معه بالصورة المطلوبة.





وحول رحيل المدير الفني جمال سلامي عن قيادة الرجاء وتأثر الفريق المغربي برحيله، أكد أروابارينا أنه لا يهتم مطلقا بتلك الأخبار ويركز مع فريقه فقط وتجهيزه للمباراة الهامة، ولا يصح الحديث عن أمور تخص المنافس، وبالنسبة للإصابات في الفريق المغربي فإن هناك متابعة مستمرة له من جانب الجهاز الفني ولكنه يمتلك عناصر مميزة وبإمكانه التعويض وتولي مساعد المدرب المسئولية يعني أنه لن يكون هناك أي تغيير في الشكل الفني والخططي والفريق سيلعب مواجهة قوية قدر توقعه وبيراميدز جاهز لتلك المواجهة.





المدرب قال إن أحمد فتحي لاعب رائع للغاية وصاحب تاريخ طويل ووجوده أمر رائع في بيراميدز ووجوده مهم جدا داخل وخارج الملعب، ويستخدم اللاعبين طبقا للخصوم ويختار الأفضل في كل وقت، ويحتاج كل اللاعبين للمرحلة المقبلة الصعبة في ظل خوض مباراة كل ٣ أيام محليا وقاريا، وأحمد فتحي لاعب محترف وصاحب أخلاق عاليا ومثال يحتذى به داخل وخارج أرض الملعب، وهو عاشق لاعب بشكل مستمر وكمدير فني هو صاحب القرار ويختار اللاعبين على حسب كل مباراة والمنافس الذي يواجهه الفريق.