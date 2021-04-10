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أحمد فتحي: مباراة الرجاء صعبة لأنه فريق قوي ومتصدر المجموعة

السبت 10/أبريل/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قال أحمد فتحي نجم نادي بيراميدز، إن مباراة الرجاء صعبة لأنه فريق قوي ومتصدر المجموعة حتى الآن، واللاعبون يركزون على الفوز والثلاث نقاط، قبل السفر ومواجهة نكانا الزامبي في الجولة الخامسة، حيث ستكون الأجواء صعبة للغاية حيث تقام المواجهة في وقت شهر رمضان نهارا ويجب الفوز على الرجاء لتأكيد التأهل لربع النهائي، موضحا أن اللاعبين لديهم هدف واحد وهو التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، بعد الوصول للنهائي في النسخة الماضية.

فتحي أوضح أن أي لاعب معرض للخطأ وشريف إكرامي يقدم مستويات مميزة خلال الموسم الجاري والخطأ الذي حدث في مباراة الرجاء وارد وعادي وطبيعي ويحدث في كل المباريات ويجب تخطيه والتركيز فيما هو قادم، مشددا على أنه لا توجد مشاكل له على الإطلاق داخل الفريق وسعيد بوجوده في بيراميدز وهناك من يروج أنه غير سعيد ويعاني من مشاكل وهي أخبار غير صحيحة مطلقا ويتعامل مع تلك الأخبار بالاجتهاد داخل الملعب.

شدد فتحي على أن تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت ومعظم الوقت يشارك أساسيًا وبسبب الإصابة بكورونا والعضلة الخلفية، تسبب ذلك في ابتعاده عن المباريات، وهو لا يركز في مشاكل ويهتم فقط بالتدريب وتجهيز نفسه ويتدرب جيدا ونصيحته لأي لاعب ألا ينشغل بغير الملعب ويعطي ١٠٠٪؜ من مجهوده حتى يشارك ويحصل على الفرصة، وواثق بأنه سيحصل على فرصته كاملة في المرحلة المقبلة، وما يزال في بداية مشواره مع النادي ولا يمكن تقييم مشواره لأن هناك ما يزال الكثير في الفترة المقبلة بإمكانه تقديمه لبيراميدز.

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