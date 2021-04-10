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شاهد.. خالد الجندي يظهر بنموذج يحاكي الإناء الذي كان يتوضأ فيه النبي محمد

السبت 10/أبريل/2021 - 06:58 م
شيماء حسن
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كرم علماء المدينة المنورة الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمنحه إجازة المد النبوي، وظهر الجندي على الهوا مباشرة بنموذج يحاكى الإناء الذي كان يتوضأ فيه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال الجندي، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، إن سيدنا كان يدعى ربه قائلا: "اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا"، فالمد والصاع، هما وعاء كان يستخدمها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في الوضوء أو الاغتسال.

وتابع "الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن كعكي، المسئول عن متحف المدينة للتراث كرمني بإجازة المد النبوي الذي كان يتوضأ به سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

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