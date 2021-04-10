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مستشار وزير الري الأسبق: تصريحات إثيوبيا غير جديرة بالثقة (فيديو)

السبت 10/أبريل/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إنه لا توجد ثقة في التصريحات الإثيوبية الخاصة بسد النهضة، على مدار 10 أعوام تواصل خلالها محاولات المماطلة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك مماطلة شديدة من جانب إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وكشف مستشار وزير الري الأسبق عن أن إثيوبيا تدعي أن هناك 60% من الشعب الإثيوبي محرمون من الكهرباء، وسيتم توليد الكهرباء من سد النهضة على بعد ألف كيلومتر من أديس أبابا، ولن تستخدمها إثيوبيا وسيتم تصديرها إلى الخارج.

وأشار مستشار وزير الري الأسبق، إلى أن مصر تستعرض أمام العالم في الوقت الحالي التبجح الذي يصدر من إثيوبيا تجاه التعنت في مفاوضات سد النهضة.

وأكد ضياء القوصي أن النيل نهر دولي يمنع اتخاذ قرار فيه إلا بموافقة الدول الثلاث قائلا: «ما فيش ملء ثان إلا باتفاق ملزم».

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