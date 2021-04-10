من يفوز في صراع كلاسيكو الأرض .. فينيسيوس أم ديمبلي ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه مازالت أصداء كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد الإسباني وبرشلونة الإسباني اليوم السبت تتررد بسبب سعي كل فريق لإسقاط منافسه.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني والفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني يدخلان كلاسيكو الأرض بأفضل مستوى لهما على الإطلاق مع قطبي إسبانيا.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن فينيسيوس سجل هدفين في الفوز على ليفربول في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا بينما أنقذ ديمبلي برشلونة بفوز متأخر على بلد الوليد في الدوري الإسباني.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هذا الثنائي يعتبران الأسرع في الفريقين خلال مواجهة اليوم عن طريق قياس السرعات في آخر 10 مباريات.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فينيسيوس أسرع لاعب في ريال مدريد والمباراة، حيث تصل سرعته إلى 30.6 كيلومترًا في الساعة ويليه إيدير ميليتاو بواقع 30.4 كم/ساعة.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه بالنسبة لبرشلونة فإن ديمبلي هو الأسرع بواقع 30.2 كم/ساعة لكن يعادله بنفس السرعة في البارسا الظهير الأمريكي سيرجينو دست.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد أسرع من برشلونة بشكل عام ، حيث يبلغ متوسط سرعة لاعبي الملكي 28.91 كم/ساعة، مقابل 28.64 كم/ساعة للنادي الكتالوني.



