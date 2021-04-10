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هاني عادل يتصدر تريند جوجل عقب زفافه على اللبنانية "دياموند"

السبت 10/أبريل/2021 - 06:57 م
هاني عادل
هاني عادل
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هاني عادل .. يتمتع الفنانون والمطربون والمشاهير بوجه عام بمتابعات كبيرة نظرا لقاعدتهم الجماهيرية، التي تجعلهم تحت مرأى ومسمع الجميع، ويسعى الجمهورلمعرفة تفاصيل حياتهم.

هاني عادل

واعتدا كثير من النجوم مشاركة حياتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنان هاني عادل الذي نشر مقطعا من زفافه على إحدى اللبنانيات خارج الوسط.

هاني عادل يتصدر جوجل

وتصدر هاني عادل تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تداول فيديو له من حفل زفافه على الجميلة دياموند بوعبود، في إحدى المدن المتواجدة بجنوب سيناء.

حفل زفاف هاني عادل

وأقام هاني عادل حفلاً اقتصر على الأهل والأحباب في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، لزفافه، حيث بدى حافي القدمين هو وزوجته وشخص آخر يقف بينهما.

زواج هاني عادل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحفل زفاف هاني عادل وبعض الفيديوهات لتنهال عليه التبريكات والعبيرات الفرحة يزواجه، متمنيين للعروسين التوفيق.

زوجة هاني عادل

وتساءل الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زوجة هاني عادل وهو ما سنوضحه لمتابعينا الكرام عبر بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية:

هاني عادل فنانة لبنانية 

زوجة الفنان هاني عادل هي ممثلة لبنانية تسمى دياموند بوعبود حاصلة على دبلومة في التمثيل والإخراج وبدأت حياتها الفنية من خلال عدد من المسرحيات.

أعمال زوجة هاني عادل الدرامية

اشتركت دياموند زوجة هاني عادل في 2008 بمسلسل "السجينة"، و"بنت الشهبندر" الذي قدم في 2015، إلى جانب مشاركته النجمة سيرين عبدالنور في مسلسل "روبي".

زوجة هاني عادل ودورها في السهام المارقة

وقدمت دياموند مع زوجها هاني عادل في عملاً درامياً واحدا، في عام 2018، ويسمى "السهام المارقة" وأدت دور زوجة قائد جماعة داعش والتى تنضم إلى جماعة التحرير وترغب فى تطهير بلدها وتحريرهها. 

أفلام دياموند زوجة هاني عادل

قدمت دياموند بو عبود زوجة هاني عادل  العديد من الأعمال السينمائية، مثل  فيلم "دخان بلا نار"، و"وينن"، إلى جانب  "قضية رقم 23".

جوائز نالتها زوجة هاني عادل

وحصلت زوجة هاني عادل على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2017، عن دورها في فيلم "في سوريا"، كما شاركت فى مهرجان القاهرة كعضو لجنة تحكيم فى عام 2018.

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