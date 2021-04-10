Advertisements

برلماني يكشف أهمية وقوف تونس مع مصر فى أزمة المياه

السبت 10/أبريل/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن القمة الثنائية بين الرئيسين المصري والتونسي لها أهمية خاصة في التوقيت الحالي، وتعزز الكثير من المساعي العربية والأفريقية في العديد من القضايا المشتركة والتحديات التي تواجه المنطقة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الملف الليبي ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب والتدخلات الخارجية في المنطقة كانت حاضرة في لقاء السيسي وقيس سعيد.

وأضاف أن تونس تعد العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، وإعلان قيس سعيد وقوف بلاده إلى جانب مصر في لإزمة سد النهضة، يؤكد أهمية تلك القضية بالنسبة للأمن القومي المصري.

أخبار تهمك

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال رمضان غدا بالتنسيق مع دار الإفتاء (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 12 ساعة

فوز الشرقية وفاقوس وميت خلف وأبو كبير وأبو حماد وعرابي

منذ ساعة و 28 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ يوم

مفاجأة كومان في مواجهة ريال مدريد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تشكيل ناري.. زيدان يفاجئ كومان وبرشلونة في موقعة الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يومين

رشوة وإهمال وبناء مخالف.. أسباب أطاحت برؤساء أحياء القاهرة من مناصبهم

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يخسر15 مليون يورو بسبب ليفربول و برشلونة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال رمضان غدا بالتنسيق مع دار الإفتاء (فيديو)

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

09:40 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج