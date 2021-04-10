برلماني يكشف أهمية وقوف تونس مع مصر فى أزمة المياه



قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن القمة الثنائية بين الرئيسين المصري والتونسي لها أهمية خاصة في التوقيت الحالي، وتعزز الكثير من المساعي العربية والأفريقية في العديد من القضايا المشتركة والتحديات التي تواجه المنطقة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الملف الليبي ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب والتدخلات الخارجية في المنطقة كانت حاضرة في لقاء السيسي وقيس سعيد.



وأضاف أن تونس تعد العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، وإعلان قيس سعيد وقوف بلاده إلى جانب مصر في لإزمة سد النهضة، يؤكد أهمية تلك القضية بالنسبة للأمن القومي المصري.

