"الفجر الفني" ينفرد بأول حوار لـ كريس ابن الفنان العالمي فاندام (فيديو وصور)

فى انفراد جديد يضاف لسلسلة إنفرادات موقع "الفجر الفنى" استطعنا الوصول إلى "كريس" نجل النجم العالمي والمحبوب فى الوطن العربي بشعبيته الكبيرة فى عالم الأكشن جون فاندام، والمعروف من خلال أفلام شهيرة مثل Bloodsport Universal Soldier,، Legionnaire، Kickboxer، Timecop، والتى اعتدنا أن نلتف حولها منذ الصغير خاصة من نوعية أفلام الأكشن.

وبتطبيق مقولة "هذا الشبل من ذاك الأسد" جاء كريس نجل النجم العالمي ڤان دام إلى ساحات السينما العالمية، وقام بحصيلة فنيه تصل لحوالي ستة عشر فيلماً، ليضع قدماه على خريطة السينما العالمية بثبات وتروي .. عن أحلامه وطموحاته ومفاجأة أمنيته المشاركة في عمل مصري "الفجر الفني" ينفرد بمحاورة الفنان العالمي كريس ڤان دام، والذي يكشف تفاصيل وكواليس لأول مرة عن حياته الفنية والشخصية ودعم والده له ومساندته فى عالم الفن، وذلك من مقر إقامته حاليًا بمنزل فى لوس أنجلوس.

معربًا عن سعادته بالحوار الذى أجريناه معه، وموجهًا الشكر للمصريين ولجمهوره فى الشرق الأوسط، ولخطيبته التى تواجدت معه خلال إجراء الحوار، وأشقاءه، متطلعًا إلى مستقبل مشرق لنا جميعا ملئ بالأفلام الجيدة، مطالبًا من الجميع توخى الحذر في هذه الفترة بسبب انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وإلى نص الحوار،،

في البداية أخبرنا ماذا تفعل في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا؟ بالنسبة لإجراءاتي الاحترازية ضد فيروس كورونا، فأنني أعزل نفسي في هذه الفترة، وأسافر للضرورة القصوى في أوقات العمل والتصوير فقط، لأن هناك بعض الأفلام جاري تصويرها خلال فترة العزل ولكن بطريقة مختلفة، وأغلب الوقت أعمل مع أخي في المنزل حيث أنشأنا قناة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" جديدة تحمل عنوان دام بروس youtube.com/dammebros . ولأننا لم نستطع حاليًا العمل على الأفلام، لذا نقدم من خلال هذه القناة حلقات كوميدية يتم تصويرها عن طريق هواتفنا المحمولة فقمنا حتى الآن بتصوير 9 حلقات، ثم نجهز في الوقت الحالي لمشروع فني يجمعنا بوالدي، ونتمرن 5 أيام في الأسبوع للحفاظ على صحتنا الجسمانية والعقلانية لعدم علمنا ما الذي سنواجهه في الفترة القادمة. أخبرنا عن تفاصيل الفيلم ومتى تنتهي من تصوير جميع مشاهدك؟ لا أستطيع الإفصاح عنه حاليًا لكن الاسم المبدئي للفيلم هو Headlock، وسيكون الفيلم مزيج بين السيكولوجيا والفنون القتالية والإثارة والدراما، والفيلم بمثابة تلاقي فيلمين مثل فيلم Jacob's Ladder مع فيلم Bloodsport في ساحة الـ UFC، في حياة أخرى خاصة بأحد نجوم الأكشن، الذين بدءوا في التراجع للخلف، ومن خلال تجربة خاصة جداً بدء هذا النجم في اكتشاف جوانب خفية في شخصيته، والأخطاء التي ارتكبها في حياته. وكذلك فيلم "Frenchy" الذي استغرق 12 سنة في تصويره صدقوا أولا تصدقوا، فوالدي وثق في قدراتي وجعلني أضع اللمسات النهاية عليه كمخرج مساعد فهذا الفيلم من إخراج فان دام.





هل تستشير رأي والدك في الأدوار السينمائية التي تعرض عليك؟ الإجابة نعم ولا، فهذا متوقف على نوعية دوري إذا كان دور معتاد عليه ومألوف وخارج نطاق معرفة والدي لامتلاكه وجهة نظر مختلفة، ولأنه لعب جميع الشخصيات الخاصة بفكره وطريقته، ومع ذلك فأغلب الأفلام التي قدمتها معه كنت ألاحظ دائما تطور ونضج في أدائي التمثيلي فدائمًا أتعلم منه تحسين أدائي التمثيلي في كل فيلم، فأحب أستشيره دائمًا في الأداء والانفعالات العاطفية، فالأداء التمثيلي بنظرات العيون أقوى من الأداء الحركي، فمهم جداً بناء الشخصيات السينمائية من خلال تجاربنا الخاصة في الحياة ومزج هذا مع التفاصيل الخاصة بالفيلم لأن الممثل هو الوحيد الذي لديه الحق في تشكيل وتغيير المعالم الشخصية التي يجسدها كما يشعر بها ولكن يجب على الفنان إتباع تعليمات المخرج ليُوازن في النهاية بين شعوره كفنان وبين رؤية المخرج. ما الذي تعلمته من والدك وما هي النصائح التي يقدمها دائمًا إليك؟ تعلمت من والدي في الحياة العملية "الصبر"، فقد يبدو لكم أننا أصبحنا خبراء في هذا الموضوع ولكن في الحقيقة لا نزال نتعلم، ومن خلال المثابرة نصل إلى أهدافنا بخلاف أشخاص آخرين يستسلمون بسهولة، فإذا استطعت موازنة تلك الأمور ستصل إلى أهدافك والمثابرة جيدة أيضًا في العلاقات، فعندما تُذكر أي شخص يوميًا أنك تحبه فهذا يعد مثابرة. وسأكشف لكم مثال عن مثابرة والدي، مسلسل "jean_Claude Van Johnson" الذي قام ببطولته وكتابته، والدي استغرق 7 سنين في الإعداد ثم سنتين انتظار رد المنتج والمخرج العالمي ريدلي سكوت بالموافقة على المسلسل ثم عُرض مسلسل "أمازون برايم" على جميع الفضائيات. فازت والدتك ووالدك ببطولة كمال الأجسام.. فما تأثير ذلك على شخصيتك؟ والدتي "جلادس بورتوجيس" فازت ثلاث مرات بالمركز الثاني ومرة بالمركز الأول في بطولة " Night Of Champions"، وأثناء قيامها بأنشطة بطولية عُرض عليها المشاركة في سلسلة أفلام"Alien" ولكنها رفضت للحفاظ على تكوين الأسرة، فوالدتي ملتزمة جدًا بالنظام الغذائي ولكنها تكسر هذا النظام يومًا كل أسبوع، وبالنسبة لوالدي كان بطل كمال أجسام في بلجيكا وبطل فنون قتالية فأنشأني على أصول الفنون القتالية، ومارست الباليه، ورقصة الجاز، والسباحة والجري، تاب دانسر، البيسبول، والتايكوندو، ومارست كرة القدم وبالطبع الفنون القتالية تحديدًا كراتيه الشوتوكان، فنظراً للجينات الوراثية التي ورثتها من والدي جعلتني أقوى من الشخص الطبيعي بنسبة 50%، فجميع الناس يتمنوا أن أكمل مسيرة والدي الفنية لكن فاندام نصحني نصيحة وهي "كن أنت نفسك" لأنك لم تستطع أن تكرر الحقيقة مرتين، ففي نهاية الأمر لم أقلد والدي وسأبقى أنا بشخصيتي المستقلة. حدثنا أكثر عن أشقائك ومواهبهم؟ لدي شقيقين "نيكولاس" و"بيانكا" وأنا أكبرهم، التواصل بيننا جيد جداً لتبادل الخبرة وتقديم النصائح للآخر، ومن ناحية العمل تجمعنا قناة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" تحمل عنوان Damme Bros. هل لديك خلفية عن أفلام الشرق الأوسط ومع من تفضل مشاركته في عمل سينمائي مصري؟ رامي مالك واحدا من أكثر نجوم الشرق الأوسط الذين أحبهم، وهو ممثل موهوب ومذهل، جسد دور رائع في فيلم Bohemian Rhapsody، كما جسد دور رائع في فيلم buster's Mal Heart، وأعتقد أنه سيكون مثال جيد في المستقبل لجميع الممثلين الناشئين، وبالطبع أتمنى المشاركة في أحد الأفلام بالشرق الأوسط، خاصة مع رامي مالك. هل تريد أن تُشارك في فيلم مصري؟ نعم بالطبع، لأنني أحب أيضًا رؤية الأهرامات فمصر جميلة وإذا يهتم أي نجم عربي أن أشاركه في فيلمه فهذا يسعدني ويشرفني. هل قُمت بزيارة مصر أو أي دول عربية؟ بالتأكيد أتمنى زيارة مصر قريبًا، ورؤية الآثار المصرية القديمة؛ فعند زيارة والدي لمصر لأول مرة، استطاع أن يزور الأهرامات ليلاً وكان خائفًا بعض الشئ عند وصوله لمقبرة الملك خوفو، ولكن وقتها شعر بطاقة قوية للغاية وسلام داخلي غير طبيعي.

