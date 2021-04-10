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خبيرة تغذية: هذا سبب إصابة الشباب بالسمنة

السبت 10/أبريل/2021 - 07:10 م
داليا الحسين
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الحديث على وجود نوع واحد من الأعشاب أو المكملات، يساعد على خفض الوزن لكل مرضى السمنة، أمر غير منطقي على الإطلاق.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مشكلة السمنة لدى الشباب تتمثل في الشهية العالية، وقلة حرق الدهون، وعلاج هذه المشكلة يكون من خلال العمل على تقليل الشهية، وفي هذه الحالة يتم خفض الوزن بشكل ملحوظ.

وتابعت أن هناك ضرورة لمعرفة الأسباب التي أدت لزيادة الوزن قبل العمل على وصف العلاج لكل حالة، مشيرة إلى أن علاج الشهية العالية يكون من خلال تناول البيسليوم أو الأناسليوم، لأن المعدة تحتفظ بهذه الأعشاب لمدة تصل لـ12 ساعة، وهذا يقلل تناول الطعام طوال اليوم.

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