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مدرب الرجاء البيضاوي يتحدى بيراميدز: جئنا إلى القاهرة للفوز فقط

السبت 10/أبريل/2021 - 07:09 م
محمد البكاري
محمد البكاري
محمد زويد
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قال محمد البكاري القائم بأعمال المدير الفني لفريق نادي الرجاء المغربي، إن المواجهة أمام بيراميدز والمحدد لها التاسعة من مساء غد على استاد الدفاع الجوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ستكون غاية في القوة والإثارة والندية.

أوضح المدرب أن فريقه حضر للقاهرة من أجل الفوز الرابع على التوالي وتأكيد التأهل بنسبة ١٠٠٪؜ إلى الدور ربع النهائي، موضحا أن بيراميدز فزيق قوي للغاية ومحترم وفريقه مستعد لتلك المواجهة الصعبة.

  أوضح أن رحيل المدير الفني جمال سلامي قبل يومين ترك فراغا كبيرا في الفريق وبعد رحيله تعرض الفريق لهزة وخسر آخر مباراة في الدوري، ولكنه يحاول كمدرب مؤقت ولبن الرجاء التحضير للمواجهة بقوة ولابد على اللاعبين التعامل مع الأمور بشكل احترافي والوضع الحالي ولابد من تحقيق نتيجة إيجابية.

المدرب قال إن فريقه سيعاني من غيابات عديدة في مواجهة بيراميدز بسبب الإصابة ويتمنى اللاعبون أن يكونوا على قدر الجاهزية لمواجهة بيراميدز والفوز على بيراميدز القوي الذي يلعب كرة قدم جميلة ويعتبر واحد من الفرق المرشحة للتتويج بلقب الكونفدرالية.

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