ر فع كفاءة الوحدة السكنية لأيقونة الطب بكفر الشيخ



انتهت محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع مجلس المدينة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من اعادة تأهيل الوحدة السكنية المخصصة لأيقونة الطب الدكتور محمود قنيبر، الذي أصيب بكفف بصره جراء الاجهاد أثناء عمله بمستشفى العزل ببلطيم،لعلاجه مرضى كورونا خلال الموجة الأولى للفيروس،وسيتم فرش الوحدة السكنية المكونة من 3 غرف وحمام ومطبخ وصالة من قبل المشاركة المجتمعية خلال الأيام المقبلة لتنتقل إليها أسرة أيقونة الطب بالمحافظة عقب الانتهاء من فرشها.



يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية كرم أيقونة الطب، كما كرمه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،وسلمه عقد الوحدة السكنية التي تم رفع كفاءتها، والتي ستكون للطبيب البطل وأسرته وأنجاله وأحفاده لمدة 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيًا، بأجر شهري رمزي جنيه واحد، وسددت المحافظة الإيجار الشهري لمدة 25 عامًا.