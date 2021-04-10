خبيرة تغذية: المعدة مثل "الشراب" تتسع مع الأكل



قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مرض السمنة يؤدي إلى نهجان لدى الشباب بصورة كبيرة مع أقل مجهود، مشيرة إلى أن خفض الوزن يساعد على الحيوية بصورة كبيرة للغاية، والقدرة على التخلص من الكثير من الأمراض.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن المعدة مثل "الشراب" تتسع مع الأكل الكثير، مشيرة إلى أن الألياف تأخذ مساحة كبيرة من المعدة تصل إلى الثلثين، خاصة مع تناول المياه، وهذا يؤدي إلى خفض تناول الطعام لمدة تصل إلى الثلث.



وأشارت إلى أن تناول الألياف لمدة تصل لأربع أو 5 شهور، فهذا يؤدي إلى صغر حجم المعدة، وعند محاولة تناول كم أكبر من حجم المعدة لا يستطيع، وهذا يؤدي إلى خفض الوزن بصورة ملحوظة.



