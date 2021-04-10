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تعرف على حالة الطقس غدا الأحد 10/ 4/ 2021 في جمعورية مصر العربية

السبت 10/أبريل/2021 - 07:10 م
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
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حالة الطقس غدا .. شهدت الحالة المناخية اضطرابا في الأيام الأخيرة، حيث تراوحت درجات الحرارة فيها بين الارتفاع والانخفاض، وسط تذبذب كبير وحالة من عدم الاستقرار.

حالة الطقس غدا

ويتساءل الكثيرون عن حالة الطقس غدا بشكل يومي لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور، ولمحاولة تجنب بعض المشاكل الصحية، التي يتسبب فيها الطقس غير المستقر والمتذبذب.

توقعات حالة الطقس غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت عن حالة الطقس غدا  في جمهورية مصر العربية، والتي ستشهد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

وقالت الهيئة في بيانها إن حالة الطقس غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تشهد استقرار بينما تنشط  الرياح أحيانا، مع ميل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، ويكون الطقس لطيفا على جنوب سيناء ولطيفا على شمال الصعيد والرياح نشطة، معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

توقعات الهيئة عن حالة الطقس غدا

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس غدا نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 60 ل 70 كم فى الساعة.

حالة الطقس غدا تشهد برودة

وأوضحت "الأرصاد" أن حالة الطقس غدا من المتوقع أن تشهد برودة  ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مع ميل للبرودة على السواحل الشمالية، ويكون الطقس لطيفا على جنوب سيناء، مائلا للبرودة على جنوب البلاد.

حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13 

قنا العظمى 26 درجة والصغرى 14 

أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 16

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