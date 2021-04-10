"الأكبر فى الشرق الأوسط".. تفاصيل دعم قناة السويس بكراكة "مهاب ماميش"



كشف النائب أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل الكراكة مهاب مميش، التي وصلت هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أنه تم التدريب على التكريك بها، وسوف تنضم للأسطول لكنها تخضع الآن لإجراءات إدارية.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في انتظار الكراكة حسين طنطاوي، موضحا أن الكراكة مهاب مميش تعد أكبر كراكة من نوعها في الشرق الأوسط وتصل لعمق 35 مترًا.



ولفت إلى أنه أثناء حفر قناة السويس الجديدة تم ملاحظة أنها تحتاج لتطوير وزيادة قدرات أسطولها، وكانت توجيهات القيادة السياسية بتطوير الأسطول وتم التعاقد على عدد من الكراكات في هذا الشأن.



وأكد النائب أسامة الجندي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، على أن هذه الكراكات تسهم في عمل صيانة دائمة للمجرى الملاحي لقناة السويس وتستخدم في تعميق القناة.

