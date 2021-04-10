زاهي حواس يكشف عن مفاجأة: "عثرنا على بقايا لحوم داخل زريبة الجزار بالمدينة المفقودة"



قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات الشهير ورئيس البعثة المصرية للتنقيب عن الآثار في منطقة هابو، إن 300 قناة وصحيفة عالمية قامت بمتابعة الاكتشاف الآثري للمدينة المفقودة تحت الرمال التي كانت تسمى "صعود آتون".



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكشف عن المدينة المفقودة هو الأول من نوعه في العالم، وهي مدينة ضخمة عثر عليها، وأطلق عليها المدينة الذهبية لأنه تم إقامتها في الوقت الذهبي للعصر الفرعوني، ويعود تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث.



وكشف حواس عن أنه تم الكشف عن 25% فقط من المدينة المفقودة تحت الرمال، موضحا أن الآثار التي تم استخراجها من المدينة المفقودة تكفي لملء متحف بالكامل.



وتابع حواس: " تم العثور على بقايا لحوم داخل زريبة الجزار في المدينة المفقودة"، موضحا أن أهمية الكشف معرفة الحياة اليومية للملوك في العصر الفرعوني.





