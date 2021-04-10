الشماع: كشف زاهي حواس "هام للغاية" ويقترح حلًا لإنهاء الجدل حول "قديم أو جديد"

قال بسام الشماع المؤرخ المعروف، عن كشف الدكتور زاهي حواس في الأقصر، والذي كثر حوله الجدل هل هو قديم أو كشف جديد إن الكشف هام للغاية، وبعد تصريحات الأمين العام يجب أن نستمع لرأي العلم.



وأشار الشماع في تصريحات إلى الفجر، أنه يثق في كلام الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حينما أكد عبر فيديو له أن الكشف حديث وبأيادي مصرية.



وأضاف أنه يجب نشر صورة للكشفين القديم والحالي، من خلال صورة لتقطة بالقمر الاصطناعي للمنطقة بأكملها مع الاشارة بالأسهم للكشف المعروف بكشف 1917م، وسهم يشير للكشف الجديد 2021م.



وقال الشماع على العلماء أن ينشروا الحقائق الكاملة حول هذا الكشف، وهل الكشفين مرتبطين ببعضهما، وهل الكشف الحالي هو امتداد للكشف القديم، فعلينا ان نستزيد من الابحاث حول هذا الكشف، الذي أؤكد أهميته.



واعترض الشماع على مسمى الكشف باسم "اكتشاف المدينة المفقودة" او "المدينة الذهبية المفقودة" فهذه تسمية هولويودية ولا يصح أن تُطلق على كشف أثري، ويجب إعطاؤه اسمًا علميًا يستند على محتوى الكشف.



وأضاف، التسمية خادعة وباطلة فلايوجد ذهب بالمدينة، كما أنها ليست مفقودة، وليست ضائعة، وكان يمكن تسمية الكشف الكشف بـ " اكتشاف أكبر مدينة مصرية قديمة من حيث المساحة".