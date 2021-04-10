Advertisements

الشماع: كشف زاهي حواس "هام للغاية" ويقترح حلًا لإنهاء الجدل حول "قديم أو جديد"

السبت 10/أبريل/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قال بسام الشماع المؤرخ المعروف، عن كشف الدكتور زاهي حواس في الأقصر، والذي كثر حوله الجدل هل هو قديم أو كشف جديد إن الكشف هام للغاية، وبعد تصريحات الأمين العام يجب أن نستمع لرأي العلم.

وأشار الشماع في تصريحات إلى الفجر، أنه يثق في كلام الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حينما أكد عبر فيديو له أن الكشف حديث وبأيادي مصرية.

وأضاف أنه يجب نشر صورة للكشفين القديم والحالي، من خلال صورة لتقطة بالقمر الاصطناعي للمنطقة بأكملها مع الاشارة بالأسهم للكشف المعروف بكشف 1917م، وسهم يشير للكشف الجديد 2021م.

وقال الشماع على العلماء أن ينشروا الحقائق الكاملة حول هذا الكشف، وهل الكشفين مرتبطين ببعضهما، وهل الكشف الحالي هو امتداد للكشف القديم، فعلينا ان نستزيد من الابحاث حول هذا الكشف، الذي أؤكد أهميته.

واعترض الشماع على مسمى الكشف باسم "اكتشاف المدينة المفقودة" او "المدينة الذهبية المفقودة" فهذه تسمية هولويودية ولا يصح أن تُطلق على كشف أثري، ويجب إعطاؤه اسمًا علميًا يستند على محتوى الكشف.

وأضاف، التسمية خادعة وباطلة فلايوجد ذهب بالمدينة، كما أنها ليست مفقودة، وليست ضائعة، وكان يمكن تسمية الكشف الكشف بـ " اكتشاف أكبر مدينة مصرية قديمة من حيث المساحة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مدينة ذهبية مفقودة بسام الشماع المدينة الذهبية الاثار

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل ناري.. زيدان يفاجئ كومان وبرشلونة في موقعة الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

رشوة وإهمال وبناء مخالف.. أسباب أطاحت برؤساء أحياء القاهرة من مناصبهم

منذ ساعة

عاجل.. السودان يعلن موقفه من الخيار العسكري ضد سد النهضة

منذ يومين

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ يوم

ريال مدريد يخسر15 مليون يورو بسبب ليفربول و برشلونة

منذ ساعتين

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

هاني الناظر يحذر من بعض الوجبات في رمضان.. اعرفها

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

منذ ساعتين و 29 دقيقة

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال رمضان غدا بالتنسيق مع دار الإفتاء (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

مفاجأة كومان في مواجهة ريال مدريد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف عن مفاجأة بشأن الموجة الثالثة بمصر

منذ يوم

فوز الشرقية وفاقوس وميت خلف وأبو كبير وأبو حماد وعرابي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

زاهي حواس ينتقد طريقة عرض المومياوات الحالية: لا تتفق مع قواعد العرض العالمية

"حواس" من الدنمارك: بدء المشروع المصري القومي لدراسة المومياوات الملكية الشهر المقبل

"حواس" عن إذاعة "ديسكفري" كشف أثري بالمنيا: نقلت للعالم بأن مصر تعيش بأمن وأمان

بعمق 50 قدما.. مغامرة أثرية لحواس والمستكشف العالمي جوش جيتس

كشف مقبرة أثرية في الأقصر.. وأثريون: هي لزوجة توت عنخ آمون

برعاية حواس.. الإعلان عن كشفين أثريين في الأقصر بعد قليل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال رمضان غدا بالتنسيق مع دار الإفتاء (فيديو)

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

05:01 م

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

09:40 ص

مفاجأة كومان في مواجهة ريال مدريد

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج