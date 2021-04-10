للرجال المقبلين على الزواج.. 6 نصائح قبل دخول "عش الزوجية"

يعتبر الزواج مرحلة جديدة في حياة الرجال، لذلك يقدم موقع "لافام" للرجال المقلين على ازلواج، بعض النصائح قبل دخول "عش الزوجية"، بحسب موقع "yourtango".





1- الاستماع خطوة مهمة





بالنسبة للرجل من المهم أن تفهم أن النساء يرغبن في الاستماع إليهن، فلا يحتاج الرجال إلى حل أو إصلاح كل شيء، ولكن الاستماع إلى شركائهن لأنهن يحتاجن إلى أن يتحدثون ويناقشون التفاصيل المختلفة على عكس الرجال الذين يفضلون الانسحاب لأنفسهم وقت الضغوط أو المشكلات.





2- احب زواجك من خلال الاعتناء بنفسك أولاً





السبب في انهيار زواج الكثيرين هو أنهم أصبحوا مكتئبين وغير مهتمين بأنفسهم، بسبب المشكلات والضغوطات التى تواجههم، لذلك يجب عليك وأنت مقبل على الزواج أن تضيف إلى قائمتك وعد بالعناية بنفسك حتى تستمر في علاقة الزواج بشكل جيد.





3- أهم العوامل في الزواج الجيد هو الاحترام





احترمها وتجنب الإساءة اللفظية، فالكلمات السيئة تشبه ضغط معجون الأسنان من أنبوبه، بمجرد خروجه لن تتمكن من العودة إليه مرة أخرى.

4- الاتصال الفكرى والروحي مهم





أدمغتنا هي العضو الوحيد في جسم الإنسان الذي لا ينظم نفسه، ولكن يجب أن يكون في اتصال مع دماغ آخر، فاجلس وجهًا لوجه وألقي نظرة على عيون حبيبك للسماح للنظام الحوفي بالاسترخاء، وهذا سوف يقربك ويخلق أعمق أنواع الألفة.





5- وزع انتباهك بشكل صحيح معها





تحتاج المرأة إلى شريكها لقضاء الوقت في منحها انتباهها الكامل، فعندما تتلقى هذا، يمكنها بسهولة الاتصال بمشاعر الحب لزوجها وتصبح أكثر تقبلاً لاحتياجاته، هذه هي الطريقة التي يمكن أن تفي بها العلاقة الحميمة.

6- المشاركة الايجابية



