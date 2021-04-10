شاهد.. لحظة وصول أحمد أبو الغيط إلى مدينة أربيل العراقية

أذاعت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات ترصد لحظة وصول الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى أربيل ضمن زيارة رسمية بدأها اليوم السبت إلى العاصمة العراقية بغداد.



كما عقد أبو الغيط فور وصوله مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أعلن فيه عن دعم الجامعة العربية للعراق بكل تطلعاته.











