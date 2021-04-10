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الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني
السبت 10/أبريل/2021 - 07:57 م
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن طلب بيتسو موسيماني المدير الفني، رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وترددت أنباء قوية، عن اقتراب مروان محسن مهاجم الفريق، من الخروج على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، بناءً على طلب من الجهاز الفني.
ونفى المصدر ما تردد حول هذا الأمر، مؤكدًا أن المدير الفني، يثق في قدرات مروان محسن، ولا يخطط للتنازل عن خدماته بالموسم الجديد.
وكان الأهلي حقق فوزًا على سيمبا التنزاني، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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