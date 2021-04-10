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الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

السبت 10/أبريل/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن طلب بيتسو موسيماني المدير الفني، رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وترددت أنباء قوية، عن اقتراب مروان محسن مهاجم الفريق، من الخروج على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، بناءً على طلب من الجهاز الفني.

ونفى المصدر ما تردد حول هذا الأمر، مؤكدًا أن المدير الفني، يثق في قدرات مروان محسن، ولا يخطط للتنازل عن خدماته بالموسم الجديد.

وكان الأهلي حقق فوزًا على سيمبا التنزاني، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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نجم الأهلي بأمر موسيماني الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

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