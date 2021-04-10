عاجل.. الزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل المولودية والترجي

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى وحازم إمام وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش في الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وشيكابالا في خط الوسط ومروان حمدي في الهجوم.





بدأت المباراة بهدوء بين الفريقين ومحاولات لسحب فرق تونجيت السنغالي من الوضع الدفاعي ، وسدد الفريق السنغالي في الدقيقة الأولي مرة في ايدي جنش ، ويمتلك الزمالك زمام المباراة تماما ويحاول لاعبيه ايجاد ثغرة في دفاعات فريق تونجيت.





الفرصة الأولي الخطيرة للزمالك تضيع في الدقيقة العاشرة بعد عرضية من شيكابالا استقبلها مروان حمدي برأسه لتمر بجوار العارضة ، يرد عليها تونجيت بتسديدة بعيدا عن المرمي قبل أن يتصدي سيسيه حارس تونجيت بتسديدة بعدها من بن شرقي .





سيطرة تامة الزمالك مع مرور 15 دقيقة ويتحصل الزمالك علي ضربة حرة بعد عرقلة ساسي أمام منطقة الجزاء يتصدي له شيكابالا ويمررها بالمقاس علي رأس الونش الذي يسددها برأسه قوية ليحرز هدف الزمالك الأول في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول .





ضغط قوي للزمالك من احل الهدف الثاني ويتصدي حارس تونجيت بتسديدة من بن شرقي في الدقيقة 17 وآخري من شيكابالا في الدقيقة 18 ، اختفاء تام لفريق تونجيت مع مرور 20 دقيقة من عمر الشوط الأول وسط سيطرة تامة من جانب الزمالك .





الدقيقة 25 تشهد الهدف الثاني للزمالك والأول لمروان حمدي بعد عرضية أكثر من رائعة من جانب احمد فتوح يسددها مروان حمدي بقدمه اليسرى في مرمي تونجيت السنغالي ، ويكرر مروان هجماته ويسدد ضربة برأسه تمر بجوار القائم ، من جديد يظهر جنش بتصديه لكرة ضعيفة من جانب هجوم فريق تونغيث السنغالي .





هدوء في ملعب المباراة ومحاولات من تونجيت للظهور في اللقاء وسط تنظيم دفاعي وهجومي مميز من جانب الزمالك ، يظهر الحكم الإنذار الاول للاعب السنغالي ديوب بعد أن أستخدم كوعه لضرب طارق حامد في وجه وسط اعتراض من لاعب السنغال .





يواصل الزمالك العزف المنفرد وينجح مروان حمدي في إحراز الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 38 بعد تمريرة رائعة من اوباما يستغلها مروان حمدي ويسددها من فوق حارس مرمى تونجيت ، وبعدها بدقيقتين يضيع مروان الهدف الرابع بعد تسديدة الكرة ليتصدي لها سياسيه وتخرج لضربة ركنية ، يقوم أشرف بن شرقي بتمرير الكرة الركنية إلي الونش الذي يطلق صاروخية برأسه معلنة الهدف الرابع في الدقيقة 40 .





ويستهلك الزمالك الدقائق الخمس الأخيرة من عمر الشوط الأول بتمرير الكرة في وسط الملعب ، ويحتسب الحكم دقيقة واحدة وقت بدل ضائع ليكتفي الزمالك برباعية فقط في مرمي تونجيت في الشوط الأول .





بدأ الشوط الثاني بهجوم للزمالك ويضيع شيكابالا الهدف الخامس في الدقيقة الأولي من عمر الشوط الثاني ، يرد بعدها لاعب تونجيت السنغالي ساكو بهدف في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني ويحرز الهدف الاول للفريق السنغالي وسط لاعبي الزمالك .





ضغط قوي من تونجيت من أجل إحراز الهدف الثاني ويتحصل لاعبوه علي ضربة حرة أمام منطقة الجزاء يسددها ساكو الذي أحرز الهدف الاول ويتصدي لها جنش ويحولها لضربة ركنية ، يجري كارتيرون تغييرين لتنشيط الزمالك الاول بنزول حمزة المثلوثي بديلا لحازم أمام ، وحميد أحداد بديلا لمروان حمدي في الدقيقة 56 .





يحاول الزمالك السيطرة على وسط الملعب من جديد بعد حالة اليقظة التي ظهر عليها فريق تونجيت السنغالي من بداية الشوط الثاني ، ويجري الفريق السنغالي أولي تغييراته لتعزيز الشق الهجومي للفريق السنغالي ، هدوء تام من جانب الزمالك ، ويتحصل طارق حامد علي إنذار بعد تدخل قوي مع اللاعب السنغالي .





يجري تونجيت تغيير جديد يتبعها كارتيرون بتغيير اخر بخروج شيكابالا ونزول احمد سيد زيزو بديلا له ، يستمر الزمالك في الضغط ويضيع محمود علاء الهدف الخامس من ضربة رأس في الدقيقة 73 ، ويواصل الفريق السنغالي تغييراته من أجل محاولة إحراز الهدف الثاني .





يتصدي جنش لهجمة خطيرة من جانب فريق الفريق السنغالي في الدقيقة 79 من عمر المباراة ، ويستهلك الزمالك اللقاء بتمرير الكرات وسط تألق للاعبي الفريق السنغالي ، يظهر الزمالك من جديد في الدقيقة 82 من عمر المباراة بتسديدة قوية من أحمد سيد زيزو .





يجري الزمالك تغييرين آخرين بنزول اسلام جابر بدلا من طارق حامد ، ومحمد عبد الشافي بدلا من أحمد فتوح قبل 5 دقائق من نهاية المباراة ومنح الحكم 3 دقائق وقت محتسب بدل ضائع ويضيع ساسي خلالها الهدف الخامس .



