اكتشف سبب وجود أزرار على كتف "البالطو"

بالتأكيد الجميع يعلم أنه يوجد أزرار على كتف البالطو، ولكن الكثير لا يعلمون سبب وجودها، لذلك نقدم لكم فيما يلي سبب وجود أزرار على كتف "البالطو".





سبب وجود أزرار على كتف "البالطو"





اكتشفت فتاة مراهقة سر وجود أزرار على كتف البالطو، مما أدهش الجميع عند معرفتهم السبب، بعد نشر الصورة وتفسيرها عبر تويتر.





وعلقت الفتاة أنها اكتشفت أن الأزرار تستخدم لعدم سقوط الحقائب عند ارتداء المعاطف.





وأظهرت الصورة حزام حقيبة باللون الأحمر ثابتا بعد وضعه داخل الزر الموجود على كتف معطف رمادي.



