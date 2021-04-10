وزيرة الثقافة: سعداء باطلاق "2021-2022" عاما للثقافة المصرية التونسية

أعربت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن "2021-2022" عاما للثقافة المصرية التونسية، مشيرة إلى أن هذا الإعلان دليلا على قوة العلاقات بين مصر وتونس.

وأشارت "عبدالدايم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنهم سيقدمون حفل ترحيب بالرئيس التونسي في مصر غدا، حيث سيكون هناك ليلة مصرية تونسية بدار الاوبرا وسيحيها المطرب لطفي بوشناق، وريهام عبدالحكيم.

ولفتت إلى أنه سيتم تجهيز أجندة فاعليات مشتركة بين مصر وتونس تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث سيكون هناك أكثر من مجال مشترك للعمل سويا

