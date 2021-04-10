محمد رمضان يسخر من عمرو أديب لهذا السبب

رد الفنان محمد رمضان رد ساخر على الإعلامي عمرو أديب بسبب تعليقه على فيديو إلقاء الدورلارات في حمام السباحة.



وشارك "رمضان" فيديو من مسلسل "الأسطورة" وركب صوت عمرو أديب عليه مما آثار جدل الجمهور.



وكان الإعلامي عمرو أديب قد علق على إلقاء محمد رمضان الدولارات في حمام السباحة قائلا: "المفروض رد الفعل يكون امتثال لأوامر القضاء"، لافتا: "نمبر وان عمل فيديو مستفز جدا لشعب مصر، قاعد في البسين وبيرمي الفلوس والدولارات في المياه، شيء مستفز في بلد فيها الناس بتطفح الكوتة علشان تجيب رزقها".



وتابع: "محمد رمضان كدا بيقول الفلوس على الجزمة وأنها متفرقش معايا في حاجة.. هو كدا أثار حفيظة عدد كبير من الناس اللي بتحبه، وبقى عدو نفسه، محدش فاهم هو بيفكر ازاي أو دماغه فيها إيه".