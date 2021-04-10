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مصرع ربة منزل أثناء فض مشاجرة بقرية النبراوية بالبحيرة

السبت 10/أبريل/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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لقيت ربة منزل مصرعها أثناء فض مشاجرة بالعصي والشوم بقرية النبراوية التابعة لمجلس قرية بولين فى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بمصرع ربة منزل إثر وقوع مشاجرة بقرية النبراوية بدائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار، وتبين وقوع مشاجرة بين "حمدى ن.ع" وشهرته "الننى"، "محمد م.ع"، "احمد ر.ش" وشهرته "البندراى"، تدخلت على إثرها "سامية ا.ق"، لفض المشاجرة بين المتهمين ونجل شقيق زوجها، وأصيبت على إثرها بضربات على رأسها من أحد المتهمين بشومه ما أدى لإصابتها ووفاتها قبل وصولها للمستشفى العام.


من جانبهم يكثف ضباط المباحث الجنائية من جهودهم لضبط المتهمين وتم إيداع الجثة فى مشرحة المستشفى العام بكفر الدوار تحت تصرف النيابة، كما تم فرض كردون أمنى لمنع تجدد الاشتباكات وجارٍ تحرير المحضر اللازم.

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