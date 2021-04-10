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أهداف مباراة الزمالك وتونجيت في دوري أبطال إفريقيا

السبت 10/أبريل/2021 - 08:03 م
اهداف الزمالك والترجي
اهداف الزمالك والترجي
الفجر الرياضي
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انتهت مباراة الزمالك ونظيره تونجيت السنغالي بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت أهداف الزمالك الأربعة في الشوط الأول من عمر اللقاء بتوقيع كل من مروان حمدي "هدفين" ومحمود حمدي الونش "هدفين"، في حين أحرز تونجيت هدفه الوحيد في الشوط الثاني.

ورغم الفوز إلا أن الزمالك ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد أن عاد مولودية الجزائر من ميدان الترجي الرياضي التونسي بنقطة ثمينة، ليعبرا سويا إلى الدور القادم.

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