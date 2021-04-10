مستشار رئيس مجلس السيادة السودانية: أديس أبابا تضيع الوقت حتي الملء الثان للسد



قال الطاهر أبو هاجة، مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني، إن ما يحدث من إثيوبيا عبارة عن مماطلة لكسب المزيد من الوقت في أزمة سد النهضة، محذرًا من اندلاع حرب كبيرة بسبب المياه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا تتسبب في ضرر لكل المنطقة من خلال تمكسها بموقفها في سد النهضة.



وأوضح أن إثيوبيا تسعى لإضاعة الوقت من أجل الملء الثاني للسد، قائلا: «النظام الإثيوبي جني على نفسه إذا استمر في التعنت في أزمة السد».



وتابع أن السودان مستمر في كل الطرق الدبلوماسية من أجل حل أزمة سد النهضة، مع ضرورة أن يتم ممارسة ضغط أكبر على إثيوبيا لحل أزمة السد.



وأكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني أن السودان ومصر لا تريدان حربا مع إثيوبيا، ولكن سيتم استخدام كل السبل لإثبات حقوقنا، موضحا أن الخيار الدبلوماسي مطاط في أزمة السد الإثيوبي.



واستطرد أن كل الخيارات متاحة أمام مصر والسودان لحل أزمة السد الإثيوبي، متابعا: «لا أنكر دور المجتمع الدولي في حل أزمة السد الإثيوبي ولكن تقرير المصير في يد مصر والسودان».



وأكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني، أن العلاقة العسكرية بين مصر والسودان قديمة ويتم تبادل الخبرات وكافة أشكال التعاون مستمرة.



وكشف مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني، عن أن الجيش السوداني يسيطر على 95% من الأراضي الحدودية بعد تحريرها من الاحتلال الإثيوبي.



