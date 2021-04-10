عزة مصطفي تكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي لا



كشفت الفنانة نهال عنبر، عن آخر التطورات الصحية للفنان خالد النبوي الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وتابعت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنها تواصلت مع الفنانة نهال عنبر من أجل الكشف عن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، وأكد أن حالته تحسنت بنسبة كبيرة.



وأضافت عزة مصطفى، أن نهال عنبر أكدت أن خالد النبوي بدأ يتماثل للشفاء وتم وضعه في غرفة عادية داخل المستشفى التي يتلقى بها العلاج.



