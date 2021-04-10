Advertisements

بلاغ يطالب بمحاكمة بدر عياد لاهانته رموز مصر بسبب حفل نقل المومياوات الملكية

السبت 10/أبريل/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements

تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض بصفته وكيلاَ عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه ضد بدر عياد مطالبا احالته لمحاكمة جنائية عاجلة لاهانته رموز مصر بسبب حفل نقل المومياوات الملكية


وقال سعيد في بلاغه الذي حمل رقم 64664 بتاريخ 1042021عرائض النائب العام إلكتروني أنه بمناسبة الحدث العالمي الذي تأهب له العالم وهو " نقل المومياوات" وقد شارك في هذا العمل العديد من الفنانين والفنانات المصريات وغيرهم كي يخرج العمل في هذه الصورة المشرفة ومنهم " يسرا،سوسن بدر،مني ذكي، نيللي كريم،هند صبري ".

وإذ فوجئ الشاكي بالمشكو في حقه يقوم بالسب والقذف والطعن في أعراض كل الفنانات المشاركات في هذا العمل علي صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي وأخصها " الفيس بوك" والتي يتابعها الألاف والمسماه "بدر عياد".

وإذ فوجئ الشاكي بإتصالات من داخل البلاد وخارجها تطالبه بتقديم بلاغ لانزعاجهم مما نشر ويسئ لعدد من الفنانات.


وقد أورد العبارات الاتيه علي صورهم أثناء مشاركتهم في الحدث العالمي:

" أوساخ مصر "،"هل هذا يعقل هل هؤلاء المشخصاتيه يستحقون هذا الشرف وهذه العفه وهذه الامانه..."،" يسرا صاحبه الافلام والقبلات الجنسية "،"هند صبري لا تحمل الجنسية المصرية "،" سوسن بدر المراهقة العجوز..."،" نيللي كريم بحبك يا أحمد "،" ومني زكي زوجة المقطف احمد حلمي ".



وأشار سعيد في بلاغه ان المادة (308 ) من قانون العقوبات قد نصت علي "إذا تضمن العيب أو الاهانه او القذف او السب الذي ارتكب بإحدي الطرق المبينه في المادة (171) طعنًا في عرض الافراد او خدشاَ لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاَ في الحدود المبينه في المواد 179 و181و182 و302 و306 و307 علي ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدي الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصي وإلا يقل الحبس عن سته شهور".

لما كان ذلك،وكان ما اقترفه المشكو في حقه يمثل سباَ وقذفاَ وطعناَ في أعراض كل من تناولهم في منشور عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وكانت إهانه هؤلاء الفنانات تمثل إهانه لكل أعضاء نقابه المهن التمثيليه والتي يمثلها الشاكي.

لذلك التمس سعيد في نهاية بلاغه التحقيق في الواقعة سالفه البيان وإحالة المشكو في حقه إلي المحاكمة الجنائية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقل الموميا عقوبه حفل نقل المومياوات الموميا الالي

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ يوم

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال رمضان غدا بالتنسيق مع دار الإفتاء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كومان في مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - التشكيل الرسمي لمواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ ساعة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ 34 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أهداف مباراة الزمالك وتونجيت في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل المولودية والترجي

منذ أقل من ساعة

خطوة جديدة من الزمالك للحفاظ على نجمه من العروض المغرية

منذ ساعة و 20 دقيقة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بلاغ يطالب بالمحاكمة عسكرية لـ"علاء الأسواني" لإهانته الرئيس والجيش والقضاء

بلاغ ضد الفنانة هالة صدقي لإهانتها الشعب المصري

بلاغ من ريهام سعيد ضد شقيق ياسمين عبدالعزيز

1 يوليو.. النيابة تبدأ التحقيق في بلاغ ريهام سعيد ضد شقيق ياسمين عبدالعزيز

بلاغ من أحمد موسى ضد أيمن ندا

فنانو مصر يتألقون بملابس فرعونة في احتفالية موكب المومياوات الملكية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

عاجل - التشكيل الرسمي لمواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

07:50 م

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

07:57 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج