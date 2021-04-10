بلاغ يطالب بمحاكمة بدر عياد لاهانته رموز مصر بسبب حفل نقل المومياوات الملكية



تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض بصفته وكيلاَ عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه ضد بدر عياد مطالبا احالته لمحاكمة جنائية عاجلة لاهانته رموز مصر بسبب حفل نقل المومياوات الملكية





وقال سعيد في بلاغه الذي حمل رقم 64664 بتاريخ 1042021عرائض النائب العام إلكتروني أنه بمناسبة الحدث العالمي الذي تأهب له العالم وهو " نقل المومياوات" وقد شارك في هذا العمل العديد من الفنانين والفنانات المصريات وغيرهم كي يخرج العمل في هذه الصورة المشرفة ومنهم " يسرا،سوسن بدر،مني ذكي، نيللي كريم،هند صبري ".



وإذ فوجئ الشاكي بالمشكو في حقه يقوم بالسب والقذف والطعن في أعراض كل الفنانات المشاركات في هذا العمل علي صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي وأخصها " الفيس بوك" والتي يتابعها الألاف والمسماه "بدر عياد".



وإذ فوجئ الشاكي بإتصالات من داخل البلاد وخارجها تطالبه بتقديم بلاغ لانزعاجهم مما نشر ويسئ لعدد من الفنانات.





وقد أورد العبارات الاتيه علي صورهم أثناء مشاركتهم في الحدث العالمي:



" أوساخ مصر "،"هل هذا يعقل هل هؤلاء المشخصاتيه يستحقون هذا الشرف وهذه العفه وهذه الامانه..."،" يسرا صاحبه الافلام والقبلات الجنسية "،"هند صبري لا تحمل الجنسية المصرية "،" سوسن بدر المراهقة العجوز..."،" نيللي كريم بحبك يا أحمد "،" ومني زكي زوجة المقطف احمد حلمي ".







وأشار سعيد في بلاغه ان المادة (308 ) من قانون العقوبات قد نصت علي "إذا تضمن العيب أو الاهانه او القذف او السب الذي ارتكب بإحدي الطرق المبينه في المادة (171) طعنًا في عرض الافراد او خدشاَ لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاَ في الحدود المبينه في المواد 179 و181و182 و302 و306 و307 علي ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدي الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصي وإلا يقل الحبس عن سته شهور".



لما كان ذلك،وكان ما اقترفه المشكو في حقه يمثل سباَ وقذفاَ وطعناَ في أعراض كل من تناولهم في منشور عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وكانت إهانه هؤلاء الفنانات تمثل إهانه لكل أعضاء نقابه المهن التمثيليه والتي يمثلها الشاكي.



لذلك التمس سعيد في نهاية بلاغه التحقيق في الواقعة سالفه البيان وإحالة المشكو في حقه إلي المحاكمة الجنائية.



