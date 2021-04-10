الداعية مصطفى حسني يسجل إعجابه بـ 'تامر': صوتك عذب وأداؤك صادق

توجه الداعية مصطفى حسني بالشكر للفنان والمطرب تامر حسني، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك.





وكتب الداعية مصطفى حسني: قال رسول الله ﷺ: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله".. وأنا حابب أشكرك يا تامر يا صاحبي على أغنية تتر برنامج "الثمن"..



