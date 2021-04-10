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الداعية مصطفى حسني يسجل إعجابه بـ 'تامر': صوتك عذب وأداؤك صادق
السبت 10/أبريل/2021 - 08:17 م
محمود الجلاد
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توجه الداعية مصطفى حسني بالشكر للفنان والمطرب تامر حسني، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك.
وكتب الداعية مصطفى حسني: قال رسول الله ﷺ: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله".. وأنا حابب أشكرك يا تامر يا صاحبي على أغنية تتر برنامج "الثمن"..
وأضاف: "صوتك العذب وأداءك الصادق، نعمة كبيرة عليك من ربنا، واللي أثَّر فيَّ يا صاحبي الغالي تواضعك واهتمامك وإقبالك على التعاون علشان نقدم محتوى فيه قيمة مُضافة للعقول والقلوب والأرواح، تِسلم وتعيش يا صديقي".
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