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أحمد موسى: زيارة الرئيس التونسي لمصر ضربة قاسمة للجماعة الإرهابية (فيديو)

السبت 10/أبريل/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر تعد ضربة قاسمة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قيس سعيد أنقذ تونس من جماعة الإخوان وتحديدا حركة النهضة، مردفا «منصف المرزوقي زعلان من زيارة سعيد إلى القاهرة».

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن رسالة قيس سعيد من أقوى الرسائل الداعمة لمصر في كل الملفات خاصة ملف سد النهضة.

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