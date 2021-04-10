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الشهيد الــ(440) "الأطباء" تنعي استشاري الباطنة ورئيس قسم الباطنه والقلب بمستشفي نقادة المركزي سابقا

السبت 10/أبريل/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور حسين خضري حسن عبد الرحيم، استشاري الباطنة ورئيس قسم الباطنه والقلب بمستشفي نقادة المركزي سابقا، والذى توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور حسين خضري حسن عبد الرحيم، الطبيب رقم الــ(440)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.



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