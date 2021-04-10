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عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

السبت 10/أبريل/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ودع فريق نادي الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات رغم الفوز في مباراة اليوم على ضيفه تونجيث السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ستاد القاهرة الدولي بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وخرج الزمالك من البطولة الإفريقية بعدما احتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط فيما تأهل فريقي الترجي التونسي ومولودية الجزائر للدور ثمن النهائي.

واتخذ مسؤولو نادي الزمالك قرارا ناريا ضد اللاعبين في الفريق الأبيض بعد الخروج من البطولة ووداعها من دور المجموعات.

وقرر مسؤولو نادي الزمالك توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعبين بعد الخروج من البطولة حيث تم إبلاغ اللاعبين به بعد نهاية المباراة.

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