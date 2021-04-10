عكاشة يكشف الرسائل المهمة في حديث الرئيس السيسي ونظيره التونسي بقمة اليوم

كشف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، الرسائل المهمة التي حملها خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي على صعيد الأمن القومي العربي والتعاون الثنائي بين البلدين.



وقال "عكاشة" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن اللقاء حمل الكثير من التفاؤل حول طبيعة العلاقة بين البلدين، متوقعًا أن تكون هناك زيارة للرئيس السيسي إلى تونس في أقرب فرصة.



وأضاف أن اللقاء شهد مساحات من التوافق في القضايا المتعلقة بالإقليم برزت بشكل كبير في حديث الرئيسيين، مؤكدًا أن حديث الرئيس التونسي أثلج صدور الكثير من المصريين.



وتابع "حديث الرئيسيين بيّن المهمة الثقيلة الملقاة على عاتق الدولتين خاصة ما يمر به الإقليم وهو ما ظهر في حديث الرئيس التونسي الذي وضع نفسه داخل هذه المعادلة ويقف في المنطقة الصحيحة التي يستشرف من خلالها التهديدات التي من الممكن أن تتعرض لها تونس على غرار ما يحدث في مصر".



