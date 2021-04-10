Advertisements

الشهيد الــ(441) "الأطباء" تنعي مدير رعاية الامومة والطفولة بأبي قير الاسكندرية سابقا

السبت 10/أبريل/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements



نعت النقابة العامة للأطباء الشهيده الدكتورة فاطمة احمد ابراهيم جمال الدين، مدير رعاية الامومة والطفولة بأبي قير الاسكندرية سابقا، والتي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيده الدكتورة فاطمة احمد ابراهيم جمال الدين، الطبيب رقم الــ(441)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.



أخبار تهمك

عاجل - التشكيل الرسمي لمواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

منذ ساعة

أستاذ جيولوجيا يكشف مفاجأة عن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كومان في مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل المولودية والترجي

منذ أقل من ساعة

تفاصيل حصول الزمالك على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر فسخ عقد نجمه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

خطوة جديدة من الزمالك للحفاظ على نجمه من العروض المغرية

منذ ساعة و 19 دقيقة

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

منذ أقل من ساعة

رسائل سودانية وتحذير أمريكي.. تعرف على مستجدات أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

منذ حوالي 22 ساعة

البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال رمضان غدا بالتنسيق مع دار الإفتاء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أهداف مباراة الزمالك وتونجيت في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

منذ 33 دقيقة

عاجل.. إصابة قوية تضرب نجم الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:18 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الزمالك بعد الخروج من البطولة الإفريقية

عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

08:25 م

عاجل - التشكيل الرسمي لمواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

07:50 م

الكشف عن حقيقة رحيل نجم الأهلي بأمر موسيماني

07:57 م

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد الفوز الباهت على سيمبا التنزاني

11:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج