رغم طرد إبراهيموفيتش.. ميلان يفوز على بارما بثلاثية في الدوري الإيطالي

تمكن نادي ميلان من الفوز بنتيجة 3-1 اليوم السبت على مضيفه نادي بارما في إطار منافسات الدوري الإيطالي، .





تقدم ميلان بهدفين في الشوط الأول، إذ افتتح أنتي ريبيتش التسجيل في الدقيقة الثامنة، بعد تمريرة رائعة من إبراهيموفيتش، وأضاف فرانك كيسي الهدف الثاني قبل الاستراحة مباشرة.





وزادت مهمة ميلان صعوبة بعد طرد السويدي إبراهيموفيتش، للاعتراض على الحكم قبل مرور ساعة من اللعب.





وبعد ذلك بست دقائق، أحيا ريتشياردو جايليولو آمال بارما في العودة بتقليص الفارق، لكن رفائيل لياو حسم فوز ميلان بهدف متأخر، ليقلص فريق المدرب ستيفانو بيولي الفارق إلى ثماني نقاط مع المتصدر إنتر ميلان، والذي يواجه كالياري، غداً الأحد.

وبقي بارما في المركز 19، متأخراً بأربع نقاط عن الأمان.