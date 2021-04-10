أول تعليق لـ مهاب مميش على اطلاق اسمه على كراكة بقناة السويس

أعرب الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، عن سعادته لاطلاق اسمه على أحد الكراكات بقناة السويس، قائلا: "سعيد أني وانا على وش الدنيا أكرم باطلاق اسمي على الكراكة".

وأشار "مميش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الكراكات هى حياة المجرى الملاحي لقناة السويس، لافتة إلى أنهم يفكرون في إنشاء أسطول كراكات جديد بهدف تأمين المجرى الملاحي، وضمان صيانته باستمرار.

وأضاف أن الكراكات التي تدخل مصر "أحدث حاجة"، وتم تدريب العاملين على استخدام الكراكة، معلقا: "هيدور ويشتغل".

