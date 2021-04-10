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الشهيد الــ(443) "الأطباء" تنعي استشاري جلدية مستشفى المنشاوي بطنطا

السبت 10/أبريل/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيده الدكتورة سوسن احمد الشيخ، استشاري جلدية مستشفى المنشاوي بطنطا، والتي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19.


وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيده الدكتورة سوسن احمد الشيخ، الطبيب رقم الــ(443)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.



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