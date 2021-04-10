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عاجل.. رد فعل الترجي التونسي بعد خروج الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

السبت 10/أبريل/2021 - 08:25 م
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
علي نبوي
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سخر الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي من خروج نادي الزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم السبت رغم فوزه في مباراة اليوم أمام ضيفه تونجيث السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة  السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

وقام الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي عبر موقع  التواصل "تويتر" بإعادة تغريدة قام حساب الزمالك الرسمي بنشرها بعدما فاز عليه في إحدى المباريات وكتب قائلا :"هذه شيشتكم ردت إليكم".

وتأهل الترجي التونسي رفقة مولودية الجزائر للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا فيما ودع الزمالك البطولة عن المجموعة الرابعة.

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