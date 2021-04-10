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مهاب: الكراكة "مميش" أول خطوة في تحديث أسطول الكراكات بقناة السويس

السبت 10/أبريل/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس للمشروعات البحرية، عن أسباب استقدام الكراكة "مهاب مميش" إلى قناة السويس.

وقال "مميش" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "إطلاق أسماء القادة الذين تولوا رئاسة قناة السويس على المعدات والآلات التي يتم استقدامها هو تقدير رائع لهم".

وتابع " استقدمنا أحدث كراكة وتدربنا على كل صغيرة وكبيرة فيها وذلك بعد التعاقد مع إحدى الشركات الهولندية، وتم تدريب العاملين بالقناة على استخدامها".

واستطرد " نقوم بعمل صيانة دورية للمجرى الملاحي لتأمينه وضبطه بشكل دوري ومستمر لزيادة الأمن الملاحي وهو ما سوف ينعكس على زيادة دخل القناة من العملة الأجنبية".

واستكمل حديثه "أن الكراكة مهاب مميش تعتبر أول تحديث لأسطول الكراكات في قناة السويس، كما أنها كانت الأنسب في المواصفات".

وأكد أن الممر الملاحي بقناة السويس أكثر ممر آمن وأسرع ممر ملاحي في العالم، متابعًا "العاملين بها على كفاءة تامة وجميعهم مصريين ولا يوجد أي أجانب وقادرين تماما على إدارة أهم مجرى ملاحي في العالم، ونحن قادرون على القيام بأكبر عمليات الإنقاذ في العالم".

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