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نقيب المحامين يعلن توريد ما يزيد عن 160 مليون جنيه من أتعاب المحاماة
السبت 10/أبريل/2021 - 08:32 م
آيات عامر
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أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن توريد ما يزيد عن 160 مليون جنيه من أتعاب المحاماة.
وقال رجائي: يسعدني أن أنقل إليكم أن مجمل الحصيلة التي وردت إلينا من أتعاب المحاماة من المحاكم الإقتصادية والمحاكم التي لا تحول أتعاب المحاماة إلى وزارة العدل – قد بلغت حتي اليوم مبلغ 160،019،505،00، مائة وستون مليون جنيه وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة جنيهات.
وتابع: كما وردت إلينا المحكمة الإقتصادية أمس الأول عن شهر مارس مبلغ 5234269 جم، خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وأربعون ألفا ومائتا وتسعة وستون جنيها، ليبلغ المجموع نحو 166 مليون جنيه.
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