نقيب المحامين يعلن توريد ما يزيد عن 160 مليون جنيه من أتعاب المحاماة





أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن توريد ما يزيد عن 160 مليون جنيه من أتعاب المحاماة.



وقال رجائي: يسعدني أن أنقل إليكم أن مجمل الحصيلة التي وردت إلينا من أتعاب المحاماة من المحاكم الإقتصادية والمحاكم التي لا تحول أتعاب المحاماة إلى وزارة العدل – قد بلغت حتي اليوم مبلغ 160،019،505،00، مائة وستون مليون جنيه وتسعة عشر ألفا وخمسمائة وخمسة جنيهات.



وتابع: كما وردت إلينا المحكمة الإقتصادية أمس الأول عن شهر مارس مبلغ 5234269 جم، خمسة ملايين ومائتان وثلاثة وأربعون ألفا ومائتا وتسعة وستون جنيها، ليبلغ المجموع نحو 166 مليون جنيه.



