تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي .. اشتعلت المنافسة بين اللاعبين على قائمة هدافي "البريمير ليج"، ولاسيما بعد تسجيل صلاح هدفا مميزا اليوم، خلال لقاء فريقه مع أستون فيلا.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي





ويسعى محمد صلاح إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفه في مرمى أستون فيلا، حيث تساوى مع المتصدر هاري كين.





قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي





وتأخر ليفربول بهدف في بداية المباراة قبل أن يدرك النجم محمد صلاح هدف التعادل لفريقه والـ19 له في مسيرته ليصعد معه على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.





كين و ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي





وتصدر النجم هاري كين قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدف، قبل أن يتساوى معه الدولي المصري محمد صلاح الذي تمكن من تسجيل هدف في مباراته اليوم بالدوري.





صلاح و ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي





ويمتلك محمد صلاح في جعبته 19 هدفا تضعه في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي متساويا مع هاري كين بنفس رصيد الأهداف، ما أشعل المنافسة بينهما.





ونرصد لكم في السطور التالية عبر بوابة الفجر الإلكترونية ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وقائمة الهدافين.





هاري كين 19





محمد صلاح 19





برونو 16





باتريك بامفورد 14





كالفيرت لوين 14





سون 13





جيمي فاردي 12





واتكينز 12





جوندوجان 11





لاكازيت 11





راشفورد 10





ويلسون 10



