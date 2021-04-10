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عبير موسى: الجماعة الإرهابية أنزعجت من زيارة الرئيس التونسي للقاهرة (فيديو)

السبت 10/أبريل/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
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قالت النائبة عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي، إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد للقاهرة مهمة وانتظرها الشعب التونسي، باعتبار العلاقات بين القاهرة وتونس مهمة على كل المستويات، ولدعم القضايا العادلة على مستوى العالم.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم ما جاء في المؤتمر بين السيسي وسعيد، دعم ملف مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان التي تعاني منها مصر والسودان.

وأكدت عبير موسى، أنه لا ينزعج من زيارة الرئيس التونسي إلى القاهرة سوى جامعة الإخوان الإرهابية، وهذا لا يؤثر على الرأي العام التونسي ولكن يكشف حقيقة الإخوان.

وأشارت رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي، إلى الشعب التونسي يرفض جماعة الإخوان لما تتميز به من فكر ظلامي متطرف.

وأردفت أن الخطوة الأولى للحل السياسي في تونس هو إزاحة الجماعة الإرهابية من الحكم، وكل الدوائر السياسية، كونها تملك مخططا تدميريًا للدولة التونسية، ما تتصدى له الأحزاب المعارضة التونسية.

وأكدت النائبة عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي، أن الجماعة الإرهابية أرادت تدمير الثقافة التونسية وإسكات صوت الفن والإبداع.

كما أكدت دعم تونس لمصر في أزمة سد النهضة للحصول على حقها في المياه.

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