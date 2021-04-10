الباز: تصريحات الرئيس التونسي تؤكد أننا على الطريق الصحيح

أكد الإعلامي محمد الباز، أن زيارة قيس سعيد الرئيس التونسي إلى مصر تاريخية، وتحمل دلائل كبيرة، مشيرا إلى أن تصريحات "قيس" ودعمه للموقف المصري يؤكد أنا نسير على الطريق الصحيح.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن المصريين نجحوا في إقصاء الإخوان في 30 يونيو وينقذوا البلد من خطرهم، لافتا إلى أن قيس سعيد يواجه تيار الإخوان في بلده، وجاء إلى مصر ليأخذ من روحها لمواجهة طيور الظلام في بلده.



ووجه الباز، الشكر للرئيس التونسي قيس سعيد على دعمع للدولة المصرية في أزمة سد النهضة، متابعا: "شكرا لما قاله في حق مصر، وتصريحاته سيكون لها أثر جيد".



أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفض بلده المساس بالأمن المائي لمصر، وذلك على خلفية زيادة التوترات بشأن ملف سد النهضة.



جاء ذلك على لسان الرئيس التونسي أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في أعقاب مفاوضات جرت بينهما في القاهرة اليوم السبت.



وشدد سعيد، خلال المؤتمر على أن "موقف مصر في أي محفل دولي حول المياه هو موقف تونس"، مضيفا: "لن نقبل بالمساس بالأمن المائي المصري".