الباز: تصريحات الرئيس التونسي تؤكد أننا على الطريق الصحيح

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الباز: تصريحات الرئيس التونسي تؤكد أننا على الطريق الصحيح
السبت 10/أبريل/2021 - 08:48 م
داليا الحسين
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أكد الإعلامي محمد الباز، أن زيارة قيس سعيد الرئيس التونسي إلى مصر تاريخية، وتحمل دلائل كبيرة، مشيرا إلى أن تصريحات "قيس" ودعمه للموقف المصري يؤكد أنا نسير على الطريق الصحيح.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن المصريين نجحوا في إقصاء الإخوان في 30 يونيو وينقذوا البلد من خطرهم، لافتا إلى أن قيس سعيد يواجه تيار الإخوان في بلده، وجاء إلى مصر ليأخذ من روحها لمواجهة طيور الظلام في بلده.
ووجه الباز، الشكر للرئيس التونسي قيس سعيد على دعمع للدولة المصرية في أزمة سد النهضة، متابعا: "شكرا لما قاله في حق مصر، وتصريحاته سيكون لها أثر جيد".
أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفض بلده المساس بالأمن المائي لمصر، وذلك على خلفية زيادة التوترات بشأن ملف سد النهضة.
جاء ذلك على لسان الرئيس التونسي أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في أعقاب مفاوضات جرت بينهما في القاهرة اليوم السبت.
وشدد سعيد، خلال المؤتمر على أن "موقف مصر في أي محفل دولي حول المياه هو موقف تونس"، مضيفا: "لن نقبل بالمساس بالأمن المائي المصري".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن المصريين نجحوا في إقصاء الإخوان في 30 يونيو وينقذوا البلد من خطرهم، لافتا إلى أن قيس سعيد يواجه تيار الإخوان في بلده، وجاء إلى مصر ليأخذ من روحها لمواجهة طيور الظلام في بلده.
ووجه الباز، الشكر للرئيس التونسي قيس سعيد على دعمع للدولة المصرية في أزمة سد النهضة، متابعا: "شكرا لما قاله في حق مصر، وتصريحاته سيكون لها أثر جيد".
أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفض بلده المساس بالأمن المائي لمصر، وذلك على خلفية زيادة التوترات بشأن ملف سد النهضة.
جاء ذلك على لسان الرئيس التونسي أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في أعقاب مفاوضات جرت بينهما في القاهرة اليوم السبت.
وشدد سعيد، خلال المؤتمر على أن "موقف مصر في أي محفل دولي حول المياه هو موقف تونس"، مضيفا: "لن نقبل بالمساس بالأمن المائي المصري".
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